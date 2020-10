Reggio, vietati i funerali in forma pubblica per il boss Alvaro La Questura ha consentito la celebrazione solo in forma strettamente privata delle esequie. L’81enne, deceduto al Gom, era ritenuto elemento di spicco dell’omonimo clan di ‘ndrangheta operante a Sinopoli Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Nel pomeriggio odierno, si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Alvaro, di 81 anni, deceduto presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’uomo era ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, operante in Sinopoli e nei comuni limitrofi. La salma è stata portata dal nosocomio di Reggio Calabria direttamente al cimitero di Sinopoli dove si è tenuta una funzione religiosa alla presenza dei soli stretti congiunti.

Il provvedimento, emesso nei confronti degli appartenenti alle cosche criminali di questa Provincia, è finalizzato a scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione propizia per la commissione di azioni di rappresaglia, iniziative intimidatorie ed illegali. L’ordinanza rappresenta la conferma della linea di fermezza adottata dalle Istituzioni contro ogni possibile forma di illegalità, a garanzia e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.