Tentato stupro a Rossano, non emergono riscontri. La Procura continua ad indagare Dalle immediate indagini scattate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari «non emergono riscontri investigativi rispetto a quanto dichiarato dalle persone coinvolte, nonché a quanto acquisito dalle telecamere di videosorveglianza» Stampa articolo

Condividi su









CORIGLIANO ROSSANO «Non emergono riscontri investigativi rispetto a quanto dichiarato dalle persone coinvolte, nonché a quanto acquisito dalle telecamere di videosorveglianza». È quanto rende noto la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari in merito alla presunta tentata violenza sessuale denunciata ai carabinieri della stazione di Rossano da una minorenne (qui la notizia).

«Nella giornata del 5 ottobre scorso – fa sapere la Procura – presso la caserma dei Carabinieri di Rossano, si presentava una ragazza minorenne per denunciare una violenza sessuale occorsa nel tardo pomeriggio del giorno precedente. La minore dichiarava di essere stata avvicinata da cinque soggetti di provenienza africana, i quali l’avrebbero dapprima trascinata in una zona appartata di un quartiere del centro abitato rossanese, e poi l’avrebbero costretta ad intrattenere un rapporto sessuale. Solo grazie ad un momento di disattenzione degli aguzzini, la ragazza sarebbe riuscita a liberarsi e a fuggire presso la propria abitazione».

Dalle immediate indagini scattate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e svolte dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rossano «non emergono riscontri investigativi rispetto a quanto dichiarato dalle persone coinvolte, nonché a quanto acquisito dalle telecamere di videosorveglianza. L’attività investigativa continuerà in maniera serrata al fine di a verificare l’effettivo svolgimento dei fatti. L’invito, infine, alla cittadinanza, a mantenere un comportamento sociale conforme alle normative in vigore».