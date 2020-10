Covid a Locri, altri due positivi. Calabrese: «Sanità ospedaliera totalmente inadeguata» La comunicazione del sindaco attraverso i social. I soggetti interessati erano già in regime di quarantena in quanto congiunti di persone già risultate positive Stampa articolo

LOCRI Nuovi casi di coronavirus a Locri. A darne l’annuncio è stato proprio il sindaco, Giovanni Calabrese, su Facebook.

«Mentre il Presidente Conte ci parla delle nuove misure restrittive a Locri registriamo altri due casi di positività al Covid. I soggetti interessati erano già in regime di quarantena in quanto congiunti di persone già risultate positive. Da stasera nuove restrizioni e tanti sacrifici per la nostra già debole economia».

Il primo cittadino di Locri si dice ancora preoccupato «per una sanità ospedaliera totalmente inadeguata ad affrontare una possibile situazione di emergenza. Non ci vengono date risposte sulla possibilità di processare i tamponi a Locri e non a Reggio Calabria e Catanzaro con tempi di attesa lunghi che complicano una situazione già difficile».

«Continueremo a lottare – scrive ancora il sindaco di Locri – per il nostro territorio e per i nostri diritti. Intanto raccomando a tutti a rispettare le disposizioni ed a non essere superficiali. Serve oggi molta prudenza. Utilizzo delle mascherine e distanziamento sociale sono le uniche armi che abbiamo per contrastare il nemico invisibile. Il nostro futuro è legato al comportamento di ognuno di noi».