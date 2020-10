Covid a Cosenza, due ricoveri in rianimazione su sei disponibili Più complessa la situazione nel reparto di malattie infettive. Infatti, sui 34 posti a disposizione, ne sono occupati 29, con due degenti ricoverati per altre patologie Stampa articolo

COSENZA Sono due i posti letto occupati nella rianimazione Covid dell’ospedale Annunziata sui sei previsti. Il reparto può ospitare, complessivamente, 30 degenti, tra Covid e no-Covid. Più complessa la situazione nel reparto di malattie infettive. Infatti, sui 34 posti a disposizione, ne sono occupati 29, con due degenti ricoverati per altre patologie. In ogni caso, per fonti ospedaliere la situazione è comunque sotto controllo anche perché molti dei degenti attuali in malattie infettive sono sintomatici non gravi la cui dimissione potrebbe avvenire a breve.