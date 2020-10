Allarme Covid rientrato, Cosenza-Lecce si gioca Tutti negativi i tamponi effettuati sui giocatori della squadra pugliese. La gara in programma oggi pomeriggio slitterà di un’ora Stampa articolo

COSENZA Allarme rientrato in casa Lecce. Tutti i componenti della rosa convocati per la trasferta di Cosenza sono risultati negativi dopo i tamponi effettuati la scorsa notte. Si sono negativizzati anche i due positivi (un calciatore e un componente dello staff) registrati ieri. La gara slitterà di un’ora e, dunque si giocherà alle 16. Come confermato dalla società bruzia che ha acconsentito alla richiesta della squadra ospite.