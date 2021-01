Serie A, Inter a valanga sul Crotone a San Siro I pitagorici 6-2 in trasferta contro i nerazzurri. La squadra di Stroppa era andato in vantaggio ma poi si è fatta travolgere nella ripresa. Tripletta di Lautaro Martinez Stampa articolo

MILANO Il Crotone esce travolto dalla trasferta a Milano. Contro l’Inter di Conte viene infatti battuto 6-2. Un risultato in parte bugiardo per i rossoblu che erano andati per primi in vantaggio con Zanellato al 12’, poi la rimonta dei nerazzurri che prima raggiungo i pitagorici con la rete di Lautaro e poi ribaltano il risultato con l’autogol di Marrone. Ma anche in questo caso la squadra di Stroppa ha tenuto il passo firmando il 2-2 con un rigore di Golemic al 36’. Nella ripresa però il Crotone è franato sotto i colpi di Lautaro – che ha siglato la sua personale tripletta – poi ancora Lukaku e Hakimi. Con questa sconfitta così i pitagorici restano ultimi in classifica con 9 punti.