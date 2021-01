Covid, a Morano pronti 200 test rapidi. Apertura delle scuole rinviata al 16 gennaio Decisione dell’amministrazione comunale con due apposite ordinanze. Saranno somministrati gratuitamente ad altrettanti concittadini individuati tra le categorie più esposte alla minaccia Covid-19 Stampa articolo

MORANO Il sindaco di Morano, Nicolò de Bartolo, ha disposto attraverso due distinte ordinanze, «l’esecuzione di duecento (200) test antigenici da somministrare gratuitamente ad altrettanti concittadini individuati tra le categorie più esposte alla minaccia Covid-19 e la sospensione dal 7 al 16 gennaio 2021, in via precauzionale, di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado». La decisione di disporre l’esecuzione dei test antigienici «scaturisce – è scritto in una nota – da un’attenta analisi della situazione epidemiologica nazionale e locale, che tiene conto del carattere particolarmente diffusivo della malattia. La quale, alla luce dell’andamento della curva e dei coefficienti Rt e del rapporto percentuale tra persone infettate e numero di tamponi effettuati su scala regionale, fa temere lo sviluppo di una terza ondata di contagi, legata anche ai rigori del clima invernale».

Anche la decisione di rinviare l’apertura delle scuole al 16 gennaio «si è resa necessaria – è detto ancora nella nota – a fronte del consistente numero di persone ancora positive al Covid-19 e ha carattere preventivo ed è finalizzato alla tutela della salute degli studenti e delle loro famiglie, dei lavoratori del comparto scuola e, in generale, dell’intera collettività moranese».