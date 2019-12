Viabilità, da Anas 15 milioni per ammodernare le strade calabresi Pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale per migliorare la qualità delle infrastrutture. Simonini: «Obiettivo è migliorare i servizi»

Condividi su









CATANZARO Quindici milioni per ammodernare la rete stradale calabrese. È la dotazione del bando emesso dall’Anas e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, si tratta di un bando – suddiviso in 23 lotti – che riguarda l’intero territorio nazionale per l’esecuzione di lavori sul corpo stradale e sulle relative pertinenze. Complessivamente le risorse messe a disposizione sono pari a 360 milioni di euro dei quali appunti 15 destinati a realizzare in Calabria opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade.

«Anas – ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Simonini – sta intervenendo in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della propria rete stradale e autostradale. Stiamo lavorando per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese. L’obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie».