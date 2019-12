Istituzioni e politica si stringono attorno al giudice Giuseppe Greco Così è riportato nella nota attraverso cui viene manifestata vicinanza «in relazione al vile atto intimidatorio subìto che ha violato, cosa ancor più grave, la sacralità della sfera privata». Solidarietà anche da parte del portavoce calabrese Fdi, Ernesto Rapani

COSENZA La Camera Penale “Fausto Gullo” esprime piena solidarietà al Dottore Giuseppe Greco, Magistrato in funzione presso l’ufficio Gip del Tribunale di Cosenza, in relazione al vile atto intimidatorio subito che ha violato, cosa ancor più grave, la sacralità della sfera privata, essendosi consumato all’interno delle pertinenze dell’abitazione dell’Illustre Magistrato.

Non può tacersi, in momenti del genere, lo sdegno verso comportamenti che, privi di qualsiasi giustificazione, meritano ferma condanna con l’auspicio che i responsabili possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti ed immediatamente processati!

La Camera Penale di Cosenza sarà sempre a fianco della Magistratura nella difesa della civiltà!

VICINANZA ANCHE DALLA POLITICA «Massima solidarietà giunga al giudice del Tribunale di Cosenza, Giuseppe Greco, da parte mia personale e di Fratelli d’Italia. È nostro dovere di cittadini condannare ingerenze di ogni tipo e difendere con convinzione la magistratura e la sua autonomia dai malaffare che con questi gesti vili ritiene di poter influenzarne la libertà di pensiero ed azione. Siamo e saremo sempre per la legalità e il rispetto degli uomini dello Stato, e sicuri che non saranno di certo questi episodi a fermare il dott. Greco, al quale porgiamo tutto il nostro sostegno e incoraggiamento per il lavoro prezioso che svolge quotidianamente per la giustizia». Così Ernesto Rapani, portavoce della Calabria per Fratelli d’Italia.