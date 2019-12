Lamezia, continua il blocco dell’impianto di smaltimento Daneco L’amministrazione rende nota la prosecuzione del blocco comunicata 10 giorni fa e che ha comportato il mancato smaltimento di 20 tonnellate di rifiuti giornaliere

LAMEZIA TERME Ultime ore travagliate per la cittadinanza lametina. L’Amministrazione comunale ha infatti comunicato la prosecuzione del blocco dell’impianto Daneco, com’era già avvenuto ormai più di dieci giorni fa. Come si legge in un comunicato «l’impianto ad oggi ha permesso lo smaltimento di circa 40 tonnellate al giorno a fronte di una produzione giornaliera di 60. Quantità seppur ridotta grazie all’avvio della differenziata, che ha comportato un mancato smaltimento di circa venti tonnellate giornaliere». Una mancanza, questa – continua il comunicato – «che ha provocato la creazione di cumuli dove ancora sono posizionati i cassonetti e non è ancora avviata la raccolta differenziata».

A fronte del grave disservizio, l’amministrazione «auspica una tempestiva risoluzione da parte dell’Ato che si insedierà dal 1 gennaio 2020 e che prevede, tra l’altro, il subentro da giorno 2 di una nuova compagine societaria al posto della Daneco Spa nella gestione dell’impianto situato nella zona industriale di Lamezia Terme» e si rivolge al senso civico della popolazione invitando «la cittadinanza ad effettuare la raccolta differenziata e non recarsi ai cassonetti per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati come constatato e contestato, attraverso verbali della polizia municipale, a diversi cittadini in questi ultimi giorni».