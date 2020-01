Asp Cosenza, licenziati 47 lavoratori. l’Usb: «Disagi al Cup. Cotticelli intervenga» Il sindacato denuncia il caso dei licenziamenti preannunciati su whatsapp dalla cooperativa Seatt che gestisce i servizi amministrativi dell’azienda ospedaliera. Previsto per domani un sit-in, «Danno per tutta la comunità cosentina»

COSENZA «A seguito della comunicazione pervenuta in data odierna dall’Azienda Ospedaliera si comunica che da domani 17/01/2020 ella non dovrà più prendere servizio per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Seguirà comunicazione ufficiale»-

Attraverso questo semplice messaggio whatsapp la Cooperativa Seatt, l’azienda che da oltre 15 anni gestisce in appalto servizi amministrativi per conto dell’azienda Ospedaliera, ha scaricato 47 lavoratori. E così – si legge in una nota dell’Usb «da venerdì 17 gennaio 2020, 47 persone sono senza lavoro, 47 persone vivono il dramma di non sapere come poter fare per garantire le proprie famiglie. Le conseguenze di questo licenziamento non riguardano però solo i lavoratori e le loro famiglie ma anche l’intera comunità cosentina che orbita intorno ai servizi sanitari offerti dall’Annunziata di Cosenza». Secondo il sindacato, infatti, «da venerdì 17 gennaio 2020 infatti si registrano disagi nel Cup, è chiuso il call center per le prenotazioni, non funzionano l’ufficio protocollo dell’Ao, il ticket del pronto soccorso, quello di Rogliano e del Mariano Santo, oltre a tutti gli altri servizi amministrativi gestiti da questi 47 lavoratori. La direzione dell’Ao, la dott.ssa Panizzoli ed il commissario Cotticelli, nominati dal Governo per risollevare le sorti della sanità cosentina, sembrano lavorare nella direzione opposta, quella cioè di sferrarle il colpo di grazia, sono i responsabili materiali di questa situazione. La scrivente organizzazione sindacale, intende mettere in atto tutte le iniziative utile per denunciare questa macelleria sociale determinata dalla malagestione commissariale. Il licenziamento di 47 persone in una terra come la nostra è un dramma sociale che non può passare inosservato. Ci auguriamo che S.E. il Prefetto Cinzia Guercio voglia segnare una controtendenza rispetto alla gestione del suo predecessore e faccia il possibile per fare sedere ad un tavolo i due attori responsabili di questa macelleria sociale, Cotticelli e Panizzoli affinché si proceda col reintegro dei lavoratori ed il ripristino dei servizi. Oggi, lunedì 20 gennaio, proseguirà il presidio dei lavoratori licenziati all’interno dei locali del Cup dell’Annunziata. La nostra mobilitazione non si ferma».