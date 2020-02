Inseguimento per le vie di Corigliano, fermati due giovani I carabinieri hanno rinvenuto a bordo dell’auto marijuana e materiale per lo spaccio. Uno dei due è un minorenne

CORIGLIANO ROSSANO Due giovani sono stati bloccati dai carabinieri dopo un folle inseguimento automobilistico tra le strade di Corigliano. In particolare i due che viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris, alla vista dei militari impegnati in zona in attività di controllo hanno tentato una fuga sfrecciando tra le vie centrali della cittadina.

Un’azione pericolosa che ha messo in moto la macchina d’emergenza delle forze dell’ordine. Sull’intera area infatti sono scattati posti di blocco che hanno permesso in poco tempo ai carabinieri di bloccare ed indentificare i due. Si tratta di un 24enne con precedenti penali e un 17enne, entrambi residenti nella zona. Nel corso del controllo sull’autovettura sulla quale viaggiavano i militari hanno rinvenuto nel cassettino portaoggetti centrale, sotto l’autoradio, un cofanetto metallico con una dose confezionata di marijuana del peso complessivo di 1 grammo, tre trita erba, del materiale da confezionamento e taglio della sostanza stupefacente, nonché due coltelli a serramanico. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale.

Per entrambi è scattata una denuncia penale all’autorità giudiziaria competente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi e detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio, dal momento che il materiale ritrovato faceva presumere che la sostanza non fosse utilizzata per un uso strettamente personale. Il minorenne veniva, quindi, affidato ai genitori increduli dell’accaduto.