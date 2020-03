San Francesco di Paola dà un calcio al virus. «Andrà tutto bene. Ci penso io» – VIDEO Il Santuario del Santo protettore della Calabria diffonde un cartoon per ricordarci che anche attraverso la fede si può sconfiggere la paura, quale che sia il “nemico”. «Ritorniamo un po’ bambini e sarà l’inizio della rinascita»

PAOLA «Ritorniamo un po’ bambini e sarà l’inizio della rinascita». Un cartoon di una manciata di secondi per una speranza destinata a durare.

Il canale social del Santuario di San Francesco di Paola ha diffuso ieri sera un cartone a firma Aldo Barrese dove compare il Santo protettore della Calabria che palleggia col coronavirus per poi spedirlo con un calcio oltre la linea dell’orizzonte. Un modo per ricordare a tutti che qualsiasi nemico, foss’anche un virus che ha dato avvio ad una pandemia che, a poco a poco, ha messo in allarme l’intera popolazione globale, va guardata con gli occhi del coraggio e della fede. Così il male potrà essere esorcizzato. San Francesco, d’altronde, non è nuovo a queste imprese come ci ricorda la “zona dei miracoli” che campeggia proprio nel Santuario di Paola. La lotta al coronavirus come la bomba caduta nel torrente Isca nel 1943 e rimasta inespolsa, o come una fornace riparata a mani nude. Nulla è impossibile. Ma soprattutto la fede per dare un calcio alla paura e stare al fianco di chi sta combattendo, nelle sale di tanti ospedali in giro per il paese, una battaglia difficile e silenziosa. Come tanti, anche il Santuario ci strappa un sorriso e rinnova la promessa: «Andrà tutto bene».