Coronavirus, positivo paziente ricoverato in una casa di cura di Bocchigliero L’uomo é ricoverato all’ospedale di Cosenza. Sono stati disposti tamponi di controllo per il personale della struttura

COSENZA C’è un caso di Coronavirus anche nel cuore della Sila cosentina. Un uomo anziano, ricoverato in una casa di cura di Bocchigliero é risultato positivo ad infezione da Covid-19 e si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Cosenza. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portsto all’infezione dell’anziano ospitato nella struttura, ma in modo precauzionale sono stati disposti i controlli per il personale che opera nella struttura oltre che degli altri inquilini. Dell’infezione dell’uomo ha dato notizia ai suoi concittadini il sindaco di Bocchigliero che ha contemporaneamente avvisato i suoi concittadini ad avvisare le autorità competenti qualora siano entrati in contato con il paziente infetto. (mi.pr.)