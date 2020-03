Covid-19, circa 60mila cittadini controllati nel Catanzarese. Oltre seimila denunciati Le forze dell’ordine dall’inizio della pandemia hanno passato in rassegna 40.159 esercizi commerciali. In 73 non hanno rispettato il divieto

CATANZARO Sfiorano i diecimila soggetti controllati dalle forze dell’ordine nella provincia di Catanzaro dall’inizio dei provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione per contenere il rischio di diffusione del Coronavirus. Di questi ben 6.028 sono stati denunciati per aver violato la norma prevista dai Decreti emanati dall’esecutivo Conte ex art.650 mentre 164 sono state le persone denunciate per aver falsamento attestato la propria condizione. Sono i numeri emersi dal report redatto dalla Prefettura di Catanzaro sul monitoraggio delle attività intraprese su tutto il territorio provinciale per contenere la diffusione del virus.

Dal rapporto, risulta inoltre che complessivamente gli esercizi controllati dalla forze dell’ordine nel Catanzarese ammontano a 40.159 e proprio grazie alle verifiche sono stati denunciati 73 titolari di attività commerciali che hanno violato il dispositivo previsto dai decreti. (rds)