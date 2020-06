CATANZARO Quella del 2 giugno 2020 sarà una Festa della Repubblica all’insegna del distanziamento sociale e del divieto di assembramento a causa dell’epidemia di Covid-19. Anche in Calabria, come nel resto del Paese, la giornata del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana sarà ricordata con una cerimonia in tono minore nei numeri ma non nel contenuto. In tutte e cinque le province la cerimonia sarà articolata nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e elle altre misure di contenimento previste dalle disposizioni impartite dal Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 e dal Dpcm 17 maggio 2020.

Nel capoluogo di regione, a Catanzaro, la cerimonia si svolgerà in piazza Matteotti alle ore 9:00 e sarà articolata secondo il seguente programma: alzabandiera, onori ai Caduti, lettura del messaggio del Capo dello Stato da parte del prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino. Alle ore 17 seguirà la cerimonia dell’ammainabandiera.

A Reggio Calabria la cerimonia si svolgerà sul lungomare, al Monumento ai Caduti, alle ore 10:00, con la benedizione della corona e la lettura da parte del prefetto Massimo Mariani del messaggio del Presidente della Repubblica. Non sono previsti schieramenti delle forze armate o delle forze dell’ordine, né rassegne o rappresentanze.

A Crotone, presso Piazza Umberto I, la cerimonia avrà inizio alle ore 10:00 con gli onori ai Caduti, la deposizione della corona d’alloro e la consegna di alcune onorificenze. La celebrazione vedrà la partecipazione del prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, delle Autorità civili, militari e religiose e dei vertici delle Forze dell’Ordine. Si precisa che la cerimonia si svolgerà, nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica in atto, in forma ridotta, con il distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento.