Paola, padre e figlio spacciano insieme e finiscono in carcere

PAOLA Il legame familiare hanno deciso di non scioglierlo neanche per commettere illeciti e così per loro, il destino non poteva essere che essere quello di finire in manette. Padre e figlio minorenne, originari di Falconara Albanese (comune sul Tirreno cosentino) sono stati arrestati dai carabinieri del reparto radiomobile di Paola che hanno intercettato i due durante le operazioni di controllo del territorio effettuate per scongiurare la commissione di reati. I militari li hanno denunciati per concorso in spaccio di sostanza stupefacente poiché appena fermati sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di marijuana, ma effettuando ulteriori ed approfonditi controlli si sono accorti che i due erano in possesso anche di munizionamento da guerra (4 munizioni) e per questo nei loro confronti vengono contestati anche i reati di detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione. Terminate le operazioni, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Paola mentre per il figlio si sono aperte le porte dell’istituto penitenziario per minori di Catanzaro. (mi.pr.)