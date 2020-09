Coronavirus, un nuovo positivo a Lamezia. Il numero totale sale a 16 In fase di accertamento la causa della trasmissione del virus. Quindici soggetti si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Per tutte le persone a stretto contatto con i positivi è già stata applicata la quarantena, così come disposto dal primo cittadino Stampa articolo

LAMEZIA TERME C’è un nuovo caso positivo al Covid-19 a Lamezia Terme. Le condizioni di salute comunque sono buone e il soggetto si trova in isolamento domiciliare. Il numero totale delle persone positive al coronavirus in città sale così a quota 16, con un paziente tuttora ricoverato al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Lo annuncio è arrivato direttamente dal sindaco lametino, Paolo Mascaro.

Allo stato attuale, dunque, 5 positivi sono riconducibili al nucleo familiare del cittadino extracomunitario, mediatore culturale del Cas di Amantea; altri 8 invece si riferiscono al contagio avvenuto con un soggetto proveniente dalla Toscana mentre la causa della trasmissione del virus al nuovo soggetto è tuttora in fase di accertamento. A questi casi, infine, vanno sommati i due soggetti rientrati dalla Sardegna dei giorni scorsi.

Per tutte le persone a stretto contatto con i positivi è già stata applicata la quarantena, così come disposto dal primo cittadino.