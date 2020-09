Coronavirus, nuovo caso a Vibo: è una ragazza rientrata da fuori regione Era ricoverata nell’area Obi-Covid dell’ospedale Jazzolino con i sintomi tipici del virus. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp si è subito attivato e procederà a sottoporre all’esame del tampone anche i familiari Stampa articolo

VIBO VALENTIA È una ragazza residente a Vibo Valentia il nuovo caso di positività al Covid-19 rilevato nella provincia. Questa sera è arrivato il responso del tampone al quale era stata sottoposta la paziente che si trova ricoverata nell’area Obi-Covid dell’ospedale Jazzolino con i sintomi tipici del virus. In base a quanto è stato possibile apprendere, la giovane sarebbe rientrata a Vibo da fuori regione circa una decina di giorni fa. Questa mattina il suo arrivo in ospedale dove è stata immediatamente sottoposta agli accertamenti del caso. Il tampone è stato effettuato nella mattinata e subito inviato a Catanzaro per essere processato.

Intorno alle 19 il responso. Si tratta del primo tampone e da prassi bisognerà eseguirne un secondo. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp si è subito attivato e procederà a sottoporre all’esame del tampone anche i familiari della ragazza.