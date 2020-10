De Micheli a Gioia Tauro: «La strategia sul Porto avrà la continuità necessaria» – VIDEO Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti in Calabria per il varo del mega rimorchiatore “Gioia Star”. «È nota la mia stima per l’ammiraglio Agostinelli per l’attività che ha svolto qui» Stampa articolo

GIOIA TAURO «Noi abbiamo chiuso la call alla fine di settembre, stiamo facendo una serie di verifiche. A breve avrete notizie e informazioni. È noto e risaputo, l’ho dichiarato più volte qui e a Roma, la mia stima per la persona, l’ammiraglio Agostinelli, e per l’attività che ha svolto qui che è misurabile con numeri che sono assolutamente inoppugnabili». Non ha dubbi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che oggi pomeriggio è stata a Gioia Tauro per il varo del mega rimorchiatore “Gioia Star”, e ha risposto alle domande dei giornalisti sui tempi per la nuova governance dell’autorità portuale di Gioia Tauro.

«Io credo – ha aggiunto la De Micheli – che comunque sia, qualunque decisione prenderemo insieme all’ammiraglio Agostinelli, deve essere chiaro che la strategia su Gioia Tauro che ci siamo dati in questi anni, e che ha visto in Agostinelli un interprete prezioso e strategico, avrà tutta la continuità necessaria per continuare a rafforzare questo porto e per potenziare il retroporto».