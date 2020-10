Doppia preferenza di genere, Tallini: «Necessaria una legge che favorisca la partecipazione femminile» Il presidente del consiglio regionale concorda con il dem Bevacqua sulla modifica, entro la fine dell’anno, del testo elettorale regionale. «Superare gli ostacoli che impediscono alle donne di partecipare con eguali chances alle competizioni elettorali regionali» Stampa articolo

CATANZARO «Concordo con il consigliere Mimmo Bevacqua sulla necessità di approvare entro la fine dell’anno una modifica alla legge elettorale regionale che introduca la doppia preferenza di genere. Lo ringrazio per la sollecitazione e per avere ricordato che tale impegno è stato assunto all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo. Proprio in sede di conferenza dei capigruppo conto – annuncia il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini –, di presentare al più presto un testo di base su cui sviluppare un approfondimento in modo da giungere successivamente in Aula con una proposta largamente condivisa». «Già nel mio discorso d’insediamento avevo segnalato il forte limite di una ridotta presenza femminile in Consiglio regionale. È evidente che dovremo studiare un testo che favorisca effettivamente tale partecipazione, superando – sostiene Tallini –, gli oggettivi ostacoli che impediscono alle donne di partecipare con eguali chances alle competizioni elettorali regionali. In Calabria, assumo questo impegno. Non ci sarà bisogno di azionare alcun potere sostitutivo del governo, come accaduto per la Puglia. La legge sulla parità di genere sarà approvata dall’assemblea nella sua sovranità».