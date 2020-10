Mare inquinato, sotto sequestro il depuratore di Pizzo – VIDEO “Operazione Clean Water”, contestati gravi illeciti ambientali. Impianto in pessime condizioni Stampa articolo

PIZZO CALABRO Proseguono senza soluzione di continuità le attività di controllo svolte dai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.

Nel corso delle verifiche effettuate, dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia e Pizzo, durante i controlli finalizzati alla verifica dell’impianto di depurazione ubicato in località Marinella del Comune di Pizzo, i militari hanno accertato la non corretta gestione della piattaforma depurativa comunale che aveva portato a una inefficace depurazione dei reflui in uscita dall’impianto; inoltre, le risultanze delle analisi eseguite con l’ausilio dell’Arpacal – Dipartimento Tematico Acque di Vibo Valentia hanno permesso di riscontrare il superamento dei valori tabellari previsti da legge.

Le verifiche hanno portato, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, al sequestro dell’intera struttura depurativa di Pizzo per gravi violazioni del testo unico ambientale.

La corposa attività investigativa, oltre a determinare il sequestro del depuratore, ha consentito anche di accertare l’attuale e persistente stato di degrado degli impianti che, a causa di pessime condizioni manutentive e precarietà nella conduzione, risultano funzionanti in cattive condizioni e inidonei all’espletamento dei cicli di depurazione.

I reati contestati rientrano nella sfera dei gravi illeciti di natura ambientale, come l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l’immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in mare, il getto pericoloso di cose, il danneggiamento, il superamento dei valori tabellari nello scarico in acque superficiali, reati contro la pubblica amministrazione e ulteriori violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertati dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

L’intervento, coordinato dalla Autorità giudiziaria, ha consentito l’accertamento dell’ennesimo reato commesso ai danni dell’ambiente costiero, in una area altamente frequentata nel corso della stagione balneare.

L’attività di tutela dell’ambiente da parte della Guardia Costiera – che si inserisce nel più vasto piano di controlli sui reati in materia ambientale voluti dal Procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e che presto porterà alla creazione di una apposita task force, che vedrà tra i protagonisti proprio la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia – proseguirà senza soluzione di continuità al fine di salvaguardare e preservare lo stesso garantendone la fruibilità per la collettività.