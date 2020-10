Coronavirus, sei nuovi casi a Lamezia in un giorno. Sospese le lezioni all’istituto “Einaudi” L’ordinanza è stata firmata dal dirigente scolastico dopo il caso positivo di una docente. Ma in città cresce l’apprensione per l’aumento dei casi in pochi giorni Stampa articolo

di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME Cresce il numero dei positivi al coronavirus e a Lamezia sale l’apprensione. Il bilancio di oggi parla, infatti, di sei casi in più rispetto a ieri, così come confermato dall’Asp di Catanzaro.

Solo nelle ultime ore sono stati confermati tre casi positivi, tutti di persone che hanno riscontrato dei sintomi e hanno effettuato il tampone, di cui uno al pronto soccorso. Al caso della docente dell’istituto “Einaudi” di Lamezia Terme si è aggiunto anche il marito. Per queste ragioni, la dirigente scolastica Costantino, ha disposto la «sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della Didattica a distanza a datare da martedì 20 ottobre e fino a nuove disposizioni».

In giornata, intanto, era già stata disposta la quarantena con sorveglianza sanitaria per 15 persone. (redazione@corrierecal.it)