A Bagnara altri 7 positivi al Covid, 41 in quarantena Delle 34 persone entrate in contatto con soggetti positivi, 24 sono riconducibili a un unico caso in una classe dell’Istituto Fermi. Due cittadini sono guariti, adesso in totale vi sono 10 contagiati Stampa articolo

BAGNARA CALABRA Il sindaco di Bagnara Calabra, Gregorio Frosina, ha emesso ordinanza di quarantena domiciliare per 41 persone. La misura di isolamento si è resa necessaria a seguito dell’accertata positività al Covid-19 di sette persone. Per le altre 34 persone, entrate in contatto con i positivi, è stata disposta la quarantena di 14 giorni, come richiesto dall’Asp. Di questi 34 soggetti, 24 sono riconducibili a un unico caso di positività verificato presso una classe dell’Istituto “E. Fermi” di Bagnara Calabra (15 alunni e 9 docenti residenti a Bagnara). Intanto due cittadini precedentemente positivi sono guariti e per loro sarà revocata la quarantena. Attualmente vi sono 10 positivi a Bagnara Calabra. (f.p.)