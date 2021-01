Covid, a Rombiolo il sindaco blocca una festa di compleanno Domenico Petrone ha disposto la sospensione di un appuntamento in cui erano previsti diversi invitati. Intanto nella cittadina del Vibonese si registrano 6 nuovi casi tra cui una bimba ricoverata al Pugliese-Ciaccio Stampa articolo

VIBO VALENTIA A Rombiolo, il sindaco Domenico Petrolo ha bloccato una festa di compleanno in quanto caratterizzata da una presenza elevata di persone, in barba a tutte le norme anti assembramento. Sempre a Rombiolo sono sei i nuovi contagiati, tra cui una bambina ricoverata all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Si registrano, inoltre, altri tre casi a Zungri. «Continuano ad arrivare a rilento con grande difficoltà i risultati dei tamponi effettuati ieri tra il 29 ed il 31 dicembre. Purtroppo – scrive il sindaco Franco Galati – devo comunicare che sono risultati positive altre tre persone, già in isolamento domiciliare e riferibili a nuclei familiari già noti. Al momento quindi il numero degli attualmente positivi risale a 21 (ventuno). Mancano ancora i risultati su diversi tamponi di controllo e da tracciamento contatti, effettuati nei giorni scorsi, per i quali speriamo di avere presto notizie».