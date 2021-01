Covid, 199 guariti nella provincia di Cosenza. Due i decessi registrati Nel bollettino Asp sono attualmente registrati 3.887 casi attivi di cui 99 ricoverati Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Il bollettino dell’Asp di Cosenza registra nelle ultime 24 ore 21 nuovi casi, di cui 3 ricoverati, 3 in Pronto Soccorso e 15 a domicilio.

L’Azienda segnala inoltre 2 decessi in Rianimazione e 199 guariti in più rispetto a ieri. Sulla base di questi numeri, i casi attualmente positivi in provincia sono 3.887 di cui 99 sono ricoverati.

Dall’inizio della pandemia il Cosentino registra invece oltre 7mila casi.