Lutto a Brognaturo, morto il sindaco Tassone Il primo cittadino che da diversi mandati guidava il comune dei Vibonese avrebbe compiuto 71 anni il prossimo maggio

BROGNATURO Un lutto improvviso ha colpito la comunità di Brognaturo, centro della provincia di Vibo Valentia. È morto il sindaco Cosmo Tassone, primo cittadino di lungo corso che ha guidato il Comune per diversi mandati. Il decesso è avvenuto stamattina. I sanitari del 118, una volta arrivati presso l’abitazione di Tassone, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per arresto cardiaco. Tassone – che il prossimo 21 maggio avrebbe compiuto 71 anni – per molti anni è stato anche un dirigente di primo piano del Partito socialista italiano. Oltre ai tanti incarichi politici ricoperti nel corso degli anni, è stato anche presidente del Comitato di gestione dell’allora Unità sanitaria locale n.21. Negli ultimi anni si era speso in particolare per riportare Brognaturo e altri comuni delle Serre nelle competenze della provincia di Catanzaro dando vita anche al Comitato “Pro Catanzaro”.