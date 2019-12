Candidatura Santelli, placet dell’Udc. «È un elemento di positività» Il segretario regionale, Francesco Talarico, plaude alla decisione del centrodestra di candidare nella corsa per la Regione e coordinatrice regionale di Forza Italia

Condividi su









CATANZARO L’Udc «saluta con soddisfazione la scelta di Forza Italia e della coalizione di centrodestra di scegliere la deputata Jole Santelli come candidata alla presidenza della Regione Calabria». Lo afferma, in una nota, il segretario regionale del partito, Francesco Talarico. «La candidatura di una donna di grande esperienza politica con ruoli di primo piano nel governo nazionale come Jole Santelli – è il commento di Talarico – rappresenta un elemento di grande positività per la nostra Regione. Lo spessore umano e politico della coordinatrice regionale di Forza Italia è indiscutibile e largamente apprezzato. La scelta, arrivata dopo un lungo percorso di elaborazione politica, è da considerarsi la più adeguata per iniziare con entusiasmo una campagna elettorale che sarà sicuramente vincente».

«Adesso – prosegue Talarico – c’è da premere il piede sull’acceleratore e ottenere una vittoria fondamentale per il futuro della Calabria, dopo la pessima gestione del centrosinistra di Oliverio. L’Udc, che presenterà liste autorevoli e qualificate in ogni collegio, rappresenterà il valore aggiunto per la coalizione e un punto di riferimento per l’area dei moderati. Ma tutti i partiti, adesso, hanno il compito di marciare compatti, superando ogni tipo di divisione, con il solo obiettivo – conclude – di dare una speranza di futuro ai calabresi con Jole Santelli presidente della prossima giunta regionale».