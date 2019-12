Ferrovie in ginocchio per la furia del mare Le forti mareggiate hanno provocato danni alle linee ferroviarie lungo il tirreno calabrese. La circolazione dei treni è rallentata tra Reggio e Lamezia. Tecnici di Rfi a lavoro. Frane e smottamenti nel Cosentino e nel Catanzarese

CATANZARO La violenta ondata di maltempo che ha portato con sé venti molto forti, anche superiori ai 100 chilometri orari, e nubifragi, ha provocato danni e disagi su buona parte del territorio calabrese. Molti i centri colpiti (qui la situazione). Violente mareggiate hanno investito l’intera costa tirrenica. La circolazione ferroviaria è rallentata, con ritardi fino a 50, minuti, lungo la ferrovia, fra Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Le forti mareggiate hanno danneggiato impianti e infrastruttura ferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto e Vibo-Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro.

È stato riprogrammato, con riduzioni nell’offerta di trasporto, il servizio ferroviario da Reggio Calabria a Rosarno, in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Danni a Catanzaro.

Nella frazione Piterà, uno smottamento ha isolato due famiglie durante la notte. Sono stati i Vigili del fuoco a liberare la strada. Sempre a Catanzaro molti i danni anche nel quartiere Lido con tetti scoperchiati o danneggiati e auto in sosta colpite dai detriti. Moltissime le segnalazioni per piccoli smottamenti e pali della pubblica illuminazione divelti in tutto l’hinterland catanzarese. Disagi alla circolazione si sono verificati a Simeri Crichi, con diverse interruzioni della strada provinciale 13 per la caduta di alberi. Stessa situazione nella zona di Caraffa, Gimigliano e Sellia. Allagamenti sono stati segnalati, infine, lungo tutto il tratto della statale 106. Molte le manifestazioni natalizie rinviate proprio a causa del maltempo. Alcuni sindaci hanno sollevato il problema della gestione del sistema di allerta di protezione civile, considerato che le zone interessate prevedono allerta gialla, ma si sono dovute confrontare con condizioni ben più gravi.

Molti i danni registrati anche nelle province di Cosenza e Vibo Valentia, dove la furia del vento e la pioggia, a tratti molto intensa, hanno creato diversi disagi. Quella Vibonese è la zona costiera quella più colpita, anche a causa delle violente mareggiate. A Pizzo il mare ha travolto, con onde alte anche fino a sei metri, la parte terminale del caratteristico molo, spezzandolo in due parti.

Ma anche in diversi centri della costa tirrenica cosentina si registrano danni e disaggi legati alle forti mareggiate che stanno sferzando i litorali. Ad Amantea le onde hanno inflitto un duro colpo al lungomare cittadino già interessato dagli eventi marosi delle scorse settimane.

Molti anche gli allagamenti, gli smottamenti e gli alberi abbattuti dal vento. Stesse condizioni nel Cosentino, dove le zone più colpite risultano essere quelle dei centri di Rende, Rogliano e Corigliano Rossano. Diversi i tetti danneggiati sia per abitazioni private che per alcune aziende.