Scoperta fabbrica abusiva di esplosivi artigianali nel Vibonese Denunciato un 45enne di Sorianello che vendeva abusivamente petardi e fuochi artificiali. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce un vero e proprio laboratorio abusivo di materiale eplodente

SORIANELLO Nella tarda mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno fermato C.A., 45enne originario del luogo, mentre cedeva illegalmente a un soggetto terzo, N.L., 33enne originario di Zambrone, una busta con dentro del materiale esplosivo non classificato e di chiara fattura artigianale.

I militari hanno così proceduto alla perquisizione domiciliare che ha portato alla luce una vera e propria fabbrica abusiva di esplosivi e di petardi di vario genere.

All’interno del piccolo laboratorio i militari hanno rinvenuto materiale utile per il confezionamento dei “botti” illegali, nonché varie tipologie di materiale esplosivo utile per la miscelazione e la creazione dell’artifizio esplosivo. Da qui l’immediata richiesta dell’intervento di personale specializzato degli Artificieri dei Carabinieri di Reggio Calabria e di Cosenza che hanno fatto un accurato inventario di ciò che era presente all’interno del piccolo laboratorio: materiale da confezionamento, polveri esplosive varie, micce per accensione e vari artifizi esplosivi già confezionati: per la precisione parliamo di circa un centinaio di petardi già pronti per essere immessi sul mercato, non catalogati, di fattura chiaramente artigianale, per un peso complessivo lordo di materiale esplosivo di circa 10 Kg.

Il tutto è stato quindi sequestrato, compresi i materiali utilizzati in precedenza per il confezionamento degli esplosivi in questione. C.A. è stato deferito in stato di libertà per il reato di “fabbricazione e detenzione abusiva di materiale esplodente” mentre l’altro soggetto è stato deferito in qualità di acquirente del materiale esplosivo non catalogato.