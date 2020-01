Fiumi di droga a Soverato, chiesto il processo per 35 persone Il 9 marzo l’udienza preliminare per gli imputati. Il narcotraffico in mano alla cosca di Guardavalle. Mercato anche in Lombardia, nel Marceratese e all’estero – I NOMI

Condividi su









CATANZARO Si terrà il 9 marzo prossimo, davanti al gup del Tribunale di Catanzaro, l’udienza preliminare per 35 imputati accusati, a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso perché riconducibile alla cosca Gallace di Guardavalle. I sodali, secondo l’accusa, operavano per conto di Vincenzo Aloi, 25 anni – nipote di Vincenzo Gallace – considerato esponente di spicco della della locale di ‘ndrangheta. L’inchiesta dalla quale è scaturito il procedimento è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla Dda del capoluogo, e denominata “Last generation”.

Fiumi di droga – cocaina, hashish e marijuana – avrebbero dovuto coprire in particolare le “esigenze” del mercato estivo del Soveratese.

In quella inchiesta era emerso che il quantitativo di droga sul quale l’organizzazione poteva contare era talmente elevata da coprire non solo il territorio del soveratese ma da permettere lo smercio degli stupefacenti anche in Lombardia, a Milano, nel Maceratese e anche all’estero.

L’udienza preliminare vede imputati Vincenzo Aloi, Concetta Battaglia, Raffaele Campagna, Agazio Geracitano, Ozan Kanat, Gianluca Meliti, Giuseppe Notaro, Pietro Procopio, Adriano Larry Rizzo, Andrea Lucio Rizzo, Giulio Moreno Rizzo, Ettore Rositani, Simone Rocco Russomanno, Teklehaimanot Tsegay, Paola Vaccaro, Antonio Bressi, Francesco Galati, Antonio Grande, Vincenzo Longo, Leonida Montagna, Orlando Giacomo Screnci, Annalisa Tortorelli, Moreno Tortorelli, Marco Ciano, Michael Leoci, Maida Matteo, Mauro Masciari, Antonino Francesco Pittelli, Davide Stumpo, Marco Verdiglione, Angelo Gagliardi, Italo Salines, Giuseppe Strati, Fabrizio Bensi e Romano Ponzo. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Vincenzo Cicino, Salvatore Staiano, Giovanni Merante, Sergio Rotundo e Gregorio Viscomi. (ale.tru.)