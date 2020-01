2020 | Mancuso: «Oliverio ha fatto poco». Pastena: «Tra di noi c’è tanto entusiasmo». Caligiuri: «Con Jole, Calabria migliore» I tre aspiranti consiglieri regionali saranno ospiti della trasmissione in onda su Telespazio (can 11) e L’altro Corriere Tv (can 211). La puntata questa sera alle 21

LAMEZIA TERME Nuova puntata di “20.20” , l’approfondimento politico prodotto da Il Corriere della Calabria, in onda questa sera alle 21 su Telespazio (can 11) e L’altro Corriere Tv (can 211). Ospiti di Ugo Floro e Danilo Monteleone, Filippo Mancuso, Valentina Pastena e Maria Josè Caligiuri.

In particolare Filippo Mancuso, candidato al consiglio regionale nella lista della Lega per la circoscrizione centro, ha spiegato la sua partecipazione alla tornata del 26 gennaio prossimo come un atto di coerenza rispetto all’idea di buon governo «che ho sempre inteso portare avanti e di cui la Lega è portatrice in non poche realtà locali dell’Italia».

L’auspicio programmatico dell’esponente di centrodestra – da sempre organico alle esperienze di governo guidate dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ma anche da Michele Traversa – è quello di realizzare un confronto sempre più stretto e virtuoso tra i principali poli urbani dell’area baricentrica della Calabria: «Il rilancio della regione dipende anche dal potenziamento delle realtà esistenti in un territorio per il quale la giunta Oliverio ha fatto poco o nulla».

Militanza, ambientalismo e legalità, sono invece i capisaldi dell’impegno politico di Valentina Pastena, fresca candidata a Palazzo Campanella per il Movimento 5 stelle, circoscrizione nord della Calabria.

«Indubbiamente le polemiche che hanno seguito la definizione del processo che ha portato Francesco Aiello a guidare la coalizione, hanno creato qualche disagio di cui l’ambiente sta risentendo», ha spiegato la Pastena a proposito delle illustri defezioni pentastellate registratesi in occasioni di alcune manifestazioni a sostegno del candidato governatore.

Tuttavia, «la generosità, l’affabilità e l’aderenza ai bisogni della nostra terra che sta mostrando il nostro leader ci stanno dando tanta spinta ed entusiasmo, utili a risalire la china e, soprattutto, a garantire la presenza massiccia del movimento nel prossimo consiglio regionale».

Da sempre nelle file del centrodestra, Maria Josè Caligiuri ha definito la propria candidatura come un atto dovuto «alla mia storia fatta di militanza vera e disinteressata nell’ambito di un’alleanza che è pronta a riconquistare il governo della regione».

Caligiuri non ha nascosto nel corso del confronto il proprio dispiacere per l’uscita di scena (temporanea?) dall’agone regionale del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto: «abbiamo combattuto molto perché fosse lui il leader della coalizione regionale, ma una serie di veti ha impedito che ciò avvenisse. Ora però abbiamo un’occasione importante con Jole Santelli che, ne sono convinta, saprà rilanciare le sorti di una Calabria finora amministrata malissimo».

Rammarico, la candidata per la lista “Santelli Presidente” nella circoscrizione Nord, ha espresso pure in ordine all’alto tasso di trasformismo presente in non poche liste , «ma confido che gli elettori sapranno scegliere e valorizzare il valore della coerenza».