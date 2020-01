«La ‘ndrangheta è merda». Salvini arriva in Calabria (con contestazione) Video social del leader della Lega prima della partenza per il mini tour elettorale. «C’è chi ci ha convissuto, noi useremo la ruspa». Accoglienza con letame davanti all’hotel che ospiterà il primo incontro dell’ex ministro Condividi su







CATANZARO «Il 26 gennaio sarà una giornata di festa e di liberazione per le due Reggio, Reggio Calabria e Reggio Emilia, nel nome del lavoro, del futuro, del progresso e dei diritti e della lotta senza quartiere alla ‘ndrangheta, che è merda con 3 ‘m’, a Reggio Calabria come a Reggio Emilia, come in tutta Italia. Qualcun altro, evidentemente, ci ha convissuto, ha fatto finta di niente, sia in Emilia che in Calabria, per troppi anni. Noi invece vediamo di usare la ruspa, le maniere dure con certa gente che non merita niente». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un video sulla sua pagina facebook registrato nella sala di attesa dell’aeroporto milanese di Linate in attesa di partire per la Calabria dove oggi avrà tre appuntamenti a Rende, Botricello e Crotone. «In Calabria – aggiunge Salvini – c’è tanto da fare. Penso alla statale 106, alla disoccupazione giovanile, alle imprese agricole e penso alla lotta alla mafia, alla camorra e alla ‘ndrangheta, quartiere per quartiere, con le buone o le cattive maniere».

ACCOGLIENZA CON LETAME L’accoglienza per il leader della Lega a Rende, però, non è stata delle migliori. Uno striscione e un “pacco” di letame posizionati davanti alla strada d’ingresso dell’hotel che ospiterà l’incontro con gli agricoltori. E una breve spiegazione sui social da parte del comitato “Stutamuli tutti”.

«Migliaia di cosentini e cosentine hanno già dimostrato qualche mese fa che Salvini e la Lega sono e saranno sempre un corpo estraneo a questo territorio. Abbiamo tutti ben in mente la storia e le battaglie politiche contro il Sud della Lega Nord. Oggi in Calabria Salvini verrà a parlare di cambiamento con accanto i vecchi arnesi della malapolitica calabrese sperando qualcuno gli creda. Ma, a queste latitudini, per lui diventa sempre più difficile. Il suo partito e le sue idee non hanno alcun radicamento nel nostro territorio. Si tratta solo di interessi, giochi di potere, opportunismo. Una campagna elettorale a colpi di slogan e clientele. La sua, come quella di tutti quei soggetti, da sinistra a destra, che hanno ridotto in brandelli questa regione, nel corso degli ultimi decenni. Perché Salvini è solo la faccia più farsesca di un dramma i cui attori sono molti di più. Perché, lo stiamo sperimentando da tempo, sulla nostra pelle, dai Salvini, da quelli come lui non può nascere niente di buono. E, oggi, il leader della Lega, dopo essere stato “stutatu” da un fiume di cosentini e cosentine, non merita niente di più che il dileggio e tutta la nostra schifata ironia».