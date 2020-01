2020 | Regionali, storie professionali e umane e una lunga esperienza politica Questa sera nel talk politico de L’altro Corriere Tv le esperienze di Carolina Girasole e Luigi Novello. E poi quelle di Mirabello, Parente, Muraca e Iannotta

LAMEZIA TERME Un altro appuntamento con “20.20”, l’approfondimento politico televisivo de Il Corriere della Calabria in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 211) e Telespazio Tv (canale 11). Tre i confronti condotti da Ugo Floro e Danilo Monteleone.

GIRASOLE E NOVELLO Nel primo saranno di scena Carolina Girasole, capolista PD nella circoscrizione Calabria centro e Luigi Novello, candidato della Lega nel collegio Calabria Nord. Due storie professionali e umane diverse che hanno accettato di concorrere alla competizione regionale del prossimo 26 gennaio. Da un lato l’esperienza, da sempre incardinata nel centrosinistra dell’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, che dopo un’odissea giudiziaria da cui è uscita innocente, anche se provata, ha deciso di spendersi per un Pd nuovo e più trasparente. Dall’altro, il prestigio professionale di uno dei fisioterapisti più noti d’Italia, Luigi Novello, che ha deciso di accettare la candidatura con una Lega “nella quale mi trovo bene, perché si tratta di un partito che vuole operare un cambiamento concreto anche in questa terra”.

MIRABELLO E PARENTE Nella seconda parte, toccherà a Michele Mirabello, candidato a sostegno di Pippo Callipo e a Claudio Parente per la lista “Santelli Presidente”, animare il dibattito. Reduci dall’ultima esperienza consiliare, ed entrambi in cerca di conferme, i due politici si confronteranno sulle fasi a dir poco travagliate che hanno portato alle scelte di Callipo e della parlamentare di Forza Italia.

MURACA E IANNOTTA Ospiti del terzo e ultimo confronto di questa sera saranno Francesco Muraca, candidato nella circoscrizione centro della Calabria, sotto le insegne di “Io resto in Calabria” e Gregorio Iannotta schierato invece nella formazione presentata dalla Lega nel collegio nord calabrese.