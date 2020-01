Incidente mortale, sequestrato un tratto dell’A2. Indagati funzionari Anas e imprese La Procura di Cosenza ha avviato indagini sul percorso compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. Resta aperto il transito ai veicoli. Nel 2019 ben 12 gli incidenti registrati nell’area Condividi su







COSENZA La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto il sequestro probatorio del tratto dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. Il provvedimento, che lascia comunque la facoltà d’uso della strada all’Anas ed il transito dei veicoli, è stato adottato a seguito di un incidente mortale allo scopo di accertare eventuali responsabilità. La notizia del sequestro, data dal Tg3 della Calabria, è stata confermata dalla Procura.

Sequestro tratto A2, indagati funzionari Anas ed imprese

Ci sono alcuni funzionari e dirigenti dell’Anas ed i titolari delle imprese che si sono occupati di lavori di manutenzione che sono indagati nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Cosenza che ha portato al sequestro probatorio del tratto dell’autostrada A2 compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza.

Nel tratto di autostrada sequestrato ci sono stati, soltanto nel 2019, 12 incidenti, tutti all’altezza della stessa curva. In quello che ha fatto scattare il provvedimento della Procura di Cosenza è morto un giovane di 19 anni, Mattia Albace, finito con la sua auto contro un furgone utilizzato per alcuni lavori che erano in corso sull’autostrada.

Il sequestro ha lo scopo di evitare l’alterazione dei luoghi e la possibile cancellazione di elementi di prova in relazione ad eventuali responsabilità di terzi nell’incidente.