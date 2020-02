Coronavirus, negativo il test sul 46enne reggino L’uomo per lavoro si era recato nel Lodigiano. Aveva raggiunto la Calabria in auto. Si è sottoposto al controllo al Gom di Reggio

REGGIO CALABRIA È negativo il tampone eseguito stanotte su un uomo di 46 anni che ieri sera si è presentato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. L’uomo, rappresentante di commercio, risiedeva in provincia di Pavia ma per ragioni di lavoro nei giorni scorsi si era spostato nella zona del lodigiano. Ha raggiunto Reggio Calabria in auto. All’una e trenta l’esito negativo del primo test che sarà ripetuto. (f.p.)