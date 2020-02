CORONAVIRUS | Santelli emana l’ordinanza: «Scuole aperte, ma maggiore attenzione» Il governatore vara le misure per evitare il contagio da Covid-19. Attivato un numero verde dedicato, obbligo di comunicare per chi proviene dalla zona rossa e controlli stringenti agli scali aeroportuali

CATANZARO Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici e gli esercizi commerciali devono esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal ministero della Salute. È quanto contenuto nell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli, relativa alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Coronavirus, recependo le indicazioni fornite dal Governo per tutte le Regioni non direttamente colpite da Covid-19.

«Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle zone di accesso al pubblico – aggiunge l’ordinanza – dovranno essere predisposti erogatori di soluzioni disinfettanti e le aziende di trasporto pubblico locale dovranno attuare interventi di pulizia straordinaria dei mezzi».

In Calabria, dunque, le scuole restano aperte, mentre i viaggi d’istruzione e le iniziative affini sono sospese fino al 15 marzo.

«Il presidente – è detto ancora nella nota – ha, inoltre, disposto che, chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta. Questi, a loro volta, dopo un primo “triage” telefonico, informeranno il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente».

«In aggiunta a quanto indicato dal Governo – afferma Santelli – abbiamo inserito nella nostra ordinanza anche un punto sulla sorveglianza sanitaria su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti della Regione Calabria. Una misura che si rende necessaria in considerazione del fatto che in questi giorni la Calabria vede tornare i tanti che, per lavoro o per studio, vivono in altre regioni. Tali controlli verranno effettuati grazie all’ausilio di volontari appartenenti alla Protezione Civile calabrese e ad altre organizzazioni di volontariato».

Per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus, la Regione ha anche istituito il numero verde: 800.76.76.76. A rispondere, dalle 8.00 alle 20.00, saranno operatori sanitari con una formazione specifica sull’argomento.

«L’obiettivo è e resta – conclude il presidente Santelli – quello di rassicurare la popolazione e di non creare panico infondato».