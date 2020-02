Auto si ribalta più volte, due feriti gravi: intervengono 2 elicotteri Incidente sulla Provinciale che collega Vibo Valentia e Tropea. Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea. Un’auto in transito sull’arteria, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata più volte. Immediato l’intervento dei soccorsi giunti sul posto con due elicotteri del Suem 118 inviati da Lamezia Terme e un’ambulanza della centrale operativa di Vibo. Secondo le prime Informazioni raccolte, gli occupanti del veicolo, uno dei quali era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto da personale dei vigili del fuoco, avrebbero riportato gravi traumi. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto e disciplinare il traffico. (ANSA)