Falcomatà si ricandida e inaugura il “comitato centrale del sindaco” Nel rispetto delle disposizioni preventive dettate dal governo, non si ferma l’iniziativa politica del primo cittadino reggino che inaugura «una sede operativa per incontri, dibattiti, per partire concretamente in maniera viva con la campagna elettorale»

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Nonostante il coronavirus il sindaco Giuseppe Falcomatà non ha rinunciato alla campagna elettorale che lo vede ricandidato e oggi ha inaugurato i locali del “Comitato Centrale del Sindaco”, un luogo di “aggregazione” dove i cittadini potranno scambiarsi idee ma non “germi” all’incrocio tra via Arcovito e via Crocefisso.

In ossequio ai dettami del governo, la presentazione è avvenuta in forma ristretta solo per i giornalisti, con le sedie a distanza regolamentare di un metro l’una dall’altra. Ciò non ha impedito, all’esterno, ad attivisti e simpatizzanti, di accalcarsi davanti alle vetrate del locale in barba alle raccomandazioni igienico-sanitarie.

«Questa di oggi – ha spiegato Falcomatà – doveva essere l’apertura del comitato centrale, una sede operativa per incontri, dibattiti, per partire concretamente in maniera viva con la campagna elettorale. Naturalmente ci atteniamo alle disposizioni del decreto del presidente del consiglio dei ministri e quindi questa apertura si è trasformata in una conferenza stampa per addetti ai lavori».

«La campagna elettorale – ha proseguito il sindaco – deve formalmente partire in qualche modo e quindi seppure in forma ridotta oggi apriamo alla città questo spazio, lo presentiamo ai cittadini di Reggio Calabria e ne facciamo un punto di riferimento importante per la campagna elettorale, anche se non l’unico perché naturalmente poi la campagna elettorale si sviluppa anche e sopratutto nei territori, nei quartieri, nelle periferie, a discutere dei problemi, a proporre soluzioni, a raccontare quello che è stato fatto in questi 5 anni ma sopratutto a dire quello che ancora si vuole fare di più per questa città per non lasciare le cose a metà».

Questi, afferma il sindaco, saranno i temi della campagna elettorale: «Raccontare bene quello che è stato fatto, dire dove abbiamo portato la città rispetto alle condizioni di partenza, dire quello che vogliamo ancora fare di più per la città di Reggio Calabria».

Tra le priorità, invece, il capitolo più importante è la capacità di spesa, atteso che l’anno prossimo termineranno le “rate” del piano di riequilibrio, ma la questione “default” è ancora sub judice attesi i recenti rilievi della Corte dei Conti. Nel frattempo in attesa di un “vaccino” per le casse del Comune, Falcomatà immagina così le cose da fare: «Dare continuità e fare vedere ai cittadini tutto quello che è stato programmato in questi anni, dalla pianificazione del territorio, alla realizzazione delle opere pubbliche, degli spazi per la socialità, ma soprattutto al miglioramento e all’erogazione dei servizi pubblici essenziali con un nuovo modo di intenderli totalmente appannaggio del pubblico quindi con un maggiore controllo e una maggiore efficienza ed efficacia e una maggiore economicità, riconoscendo quelle cose che possono essere fatte meglio ma soprattutto nella piena consapevolezza che dal 2021 questa città si libererà da quelli che sono stati per questi dieci anni gli effetti del piano di riequilibrio. Avremo maggiore capacità di incidere sulla tassazione locale, avremo finalmente la possibilità di poter lavorare per abbassare i tributi locali, non avremo più i vincoli dell’incapacità di indebitamento, di assumere personale, insomma di tutte quelle costrizioni che in questi cinque anni di amministrazione ma in generale dal 2012 hanno in qualche modo ingessato l’attività amministrativa a causa della necessità di ripianare il debito prodotto negli anni».

A ingrossare le fila degli “anticorpi” all’avanzata delle destre, ci saranno (oltre alle liste politiche e a liste civiche) ben cinque liste del sindaco, presentate con un video al termine della conferenza stampa: Reset, La Svolta, S’intesi, Primavera Democratica e Innamorarsi di Reggio.