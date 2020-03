Coronavirus, bollettino Gom: 11 nuovi contagi a Reggio. Effettuati 112 tamponi La direzione del Grande ospedale metropolitano ha comunicato i dati. Salgono a 74 casi Covid-19

Condividi su









REGGIO CALABRIA La direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 112 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 11 sono risultati positivi al test.

In totale, ad ora, sono stati sottoposti a controllo 1254 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 74. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 25: 19 in Malattie Infettive, 1 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva.