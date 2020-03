Fugge da Montebello a Reggio. Fermato dalla polizia al rientro Esce dal comune “chiuso” e si reca tranquillamente a Reggio Calabria facendo tappa in una banca, in una farmacia e in un supermercato. Pizzicato da una pattuglia sulla 106 mentre faceva ritorno a casa

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA E’ “evaso” dal Comune di Montebello Jonico, “chiuso” il giorno prima per contenere un focolaio di coronavirus, ed è andato tranquillamente a Reggio Calabria dove tra le 11:30 e le 13:30 si è recato in una banca, in una farmacia e in un supermercato. Successivamente mentre faceva ritorno a casa, è stato pizzicato sulla SS 106 da una pattuglia della Polizia Stradala. E’ accaduto mercoledì 18 marzo, alle ore 13:45, quando gli uomini della Stradale diretta dal primo dirigente Maria Grazia Milli, hanno fermato per un controllo l’autovettura condotta da F.C., di 67 anni, residente nella frazione Fossato del Comune di Montebello Jonico. Proprio il giorno prima Montebello era diventato il primo Comune della Calabria ad essere blindato dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che ha messo in quarantena l’intero Comune per contenere un focolaio del Sars-Cov-2, che ha già mietuto una vittima a Montebello ed ha contagiato il sindaco Ugo Suraci. Una misura resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati. L’ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici.

Invece il 67enne, approfittando evidentemente della mancanza di controlli in entrata e in uscita dal Comune, è arrivato indisturbato fino a Reggio Calabria ma non è riuscito a farla franca grazie ai controlli della Polizia Stradale. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia Stradale che ha anche informato Asp e Prefettura dei suoi spostamenti, per i provvedimenti del caso, ovvero la quarantena di chi è entrato in contatto con il “fuggitivo”. (redazione@corrierecal.it)