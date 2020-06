Omicidio del piccolo Cocò, chiesto l’ergastolo per Donato e Campolongo

Arriva in secondo grado il processo che vede i due imputati per concorso nell’omicidio avvenuto 6 anni fa nelle campagne di Cassano. Oltre al piccolo vennero uccisi anche il nonno Giuseppe Iannicelli e Betty Touss, donna con la quale aveva una relazione

CASSANO ALLO IONIO Il processo per il caso che poco più di sei anni fa sconvolse la Piana di Sibari, arriva in Appello, dove la richiesta del sostituto procuratore generale di Catanzaro, Salvatore Di Maio, per Cosimo Donato, classe 81 e Faustino Campolongo, classe 80, imputati per “concorso in omicidio” ha chiesto il carcere a vita. Nel processo d’appello, che riprenderà il prossimo 8 luglio, i due sono difesi dagli avvocati Ettore Zagarese, Vittorio Franco e Mauro Cordasco.

Lo scorso anno Campolongo e Donato vennero condannati alla Corte d’Assise di Cosenza al termine di un lungo processo caratterizzato anche dalla testimonianza di numerosi collaboratori di giustizia e dall’ascolto delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini dai carabinieri.

I FATTI risalgono appunto al gennaio del 2014, quando il piccolo di appena 3 anni, venne freddato nelle campagne di Cassano allo Ionio insieme al nonno, Giuseppe Iannicelli e alla donna marocchina Betty Touss con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale. I corpi del bambino e della donna vennero poi dati alle fiamme.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver attirato in trappola la vittima designata, Donato e Campolongo procedettero all’eliminazione di tutti e tre.

La cronaca del tempo rievoca la fotografia di un territorio scosso dall’efferatezza del delitto compiuto, che portò Papa Francesco, durante la sua visita nella Sibaritide, a «scomunicare i mafiosi».