20.20 | Rifiuti, terza vasca a Lamezia: il braccio di ferro tra Mascaro e la Rete Civica

LAMEZIA TERME E’ uno degli argomenti più caldi e dibattuti degli ultimi giorni, e in gioco c’è il futuro della città di Lamezia Terme.Si tratta della realizzazione di una nuova discarica, la cosiddetta “terza vasca”, una soluzione all’emergenza rifiuti calabrese pensata dalla Regione e da Jole Santelli e che, da queste latitudini, ha trovato terreno fertile proprio nel primo cittadino di Lamezia, Paolo Mascaro.Una presa di posizione netta, quella del primo cittadino, che non tiene conto però delle tantissime posizioni contrarie.

E’ questo il tema della nuova puntata di “20.20”, il talk de L’altro Corriere Tv, condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, e in onda questa sera dalle 21. Tra gli ospiti ci sarà proprio Nicolino Panedigrano del coordinamento di quella “Rete Civica” – formata da diverse realtà territoriali e associazioni – e che da giorni si sta battendo con forza contro la realizzazione della terza vasca. Ma tra gli ospiti della puntata di sarà anche Giancarlo Nicotera, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Lamezia e due esponenti politici in forte contrapposizione con la “visione” di Mascaro: il deputato del Movimento Cinque Stelle, Pino D’Ippolito e Rosario Piccioni, esponente di Lamezia Bene Comune e consigliere comunale di minoranza. E infine, tra gli ospiti, anche Domenico Giampà, sindaco di San Pietro a Maida.

L’appuntamento, dunque, è per questa sera alle 21 con “20.20” su L’altro Corriere Tv, canale 211. (Gi.Cu.)