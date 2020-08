Scoperte tre piantagioni di cannabis nel territorio del Reggino Negli ultimi giorni i militari hanno individuato e posto sotto sequestro nei comuni di Grotteria e Placanica un totale di circa 450 esemplari Stampa articolo

Condividi su









ROCCELLA IONICA L’attività di contrasto alla produzione costituisce una delle attività precipue svolte dalla Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, a tutela della salute pubblica, in un territorio, quello pre-aspromontano che, per conformazione idro-geografica, trova l’ambiente ideale per la produzione della canapa indiana. E’ proprio in questo ambito che i numerosi servizi di rastrellamento, svolti anche col supporto dello Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria hanno portato ad individuare, negli ultimi giorni tre distinti siti, nei comuni di Grotteria e Placanica, ove la criminalità locale aveva realizzato altrettante piantagioni illegali, rinvenute e distrutte, dai Carabinieri delle Stazioni di Mammola e Placanica. Complessivamente sono circa 450 le piante rinvenute, tutte in avanzato stato di maturazione e di un’altezza variabile, fin oltre i 4 metri, pronte ad essere raccolte per poi essere immesse nel mercato illegale dove avrebbero fruttato ai criminali un guadagno di svariate migliaia di euro.