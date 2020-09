In auto con tre panetti di cocaina, un arresto a Gioia Tauro L’uomo è stato notato mentre transitava a bordo della propria autovettura a bassissima velocità sulla SS 111. La droga era abilmente occultata in un’intercapedine della carrozzeria dell’autovettura Stampa articolo

GIOIA TAURO Gli Agenti della Sezione Investigativa del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne gioiese, per trasporto, detenzione e traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in ingente quantitativo.

L’uomo è stato notato mentre transitava a bordo della propria autovettura a bassissima velocità a Gioia Tauro, sulla SS 111, in compagnia dei familiari. L’andatura anomala ha insospettito gli operatori che lo hanno intercettato e fermato per un controllo. Considerato l’atteggiamento sospetto palesato durante le attività di controllo su strada, il soggetto è stato così condotto presso gli uffici del Commissariato ove si è proceduto a perquisizione personale e veicolare, anche con l’aiuto delle Unità Cinofile Antidroga dell’UPGSP di Reggio Calabria, coinvolte nel servizio.

Abilmente occultati in un’intercapedine della carrozzeria dell’autovettura, dietro un pannello della tappezzeria interna, sono stati trovati tre panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1 kg ciascuno. L’uomo, assuntosi la piena responsabilità del possesso della sostanza stupefacente, e dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Palmi, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.