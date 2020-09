Yacht a Vibo, sale a 4 il numero dei positivi Il test sugli otto ospiti del natante effettuato ha registrato un nuovo contagio. Non dovrebbero esserci timori per la diffusione del virus. Le persone che si trovano a bordo non avrebbero avuto contatti esterni Stampa articolo

VIBO VALENTIA C’è un nuovo caso positivo tra le persone a bordo dello yacht ormeggiato al porto di Vibo. L’esito del tampone prelevato nei giorni scorsi tra gli otto ospiti della lussuosa imbarcazione dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ha confermato il dato. Sale così a quattro il numero dei soggetti che hanno contratto il virus tra quanti erano in viaggio sul natante giunto a Vibo dal porto di Civitavecchia. Ai tre a cui era stato rilevata nel fine settimana scorsa la positività al Covid-19 si aggiunge ora questa quarta persona. I tre erano stati fatti scendere l’imbarcazione e si trovavano in quarantena in appartamenti vicino al porto.

La vicenda però non dovrebbe destare particolare allarme nella città, visto che nessuno dei passeggeri ha avuto contatti con cittadini del luogo. L’imbarcazione infatti era partita da Civitavecchia per un viaggio sulle coste del Mediterraneo quando è giunta la notizia dei tre casi positivi gli altri si trovavano tutti ancora a bordo del natante.