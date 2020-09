Serrastretta, 54enne muore schiacciato da un albero L’incidente è avvenuto nei boschi del Lametino dove l’uomo era intendo a tagliare legna. Inutili i soccorsi. La Procura ha già disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo Stampa articolo

SERRASTRETTA È deceduto mentre lavorava in un bosco tra i comuni di Serrastretta e Decollatura. Così un 54enne ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto un albero che stava tagliando.

Inutili i soccorsi giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per le indagini su quanto accaduto sono giunti i carabinieri di Decollatura e Serrastretta della compagnia di Soveria Mannelli. Già disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo da parte della Procura di Lamezia per appurare le esatte cause di morte e recuperare informazioni utili alle indagini.