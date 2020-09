Miseferi è Vittorio Emanuele II nello speciale di Rai Storia L’attore calabrese protagonista in “La battaglia per Roma”, che andrà in onda venerdì sera alle 21,10 Stampa articolo

Venerdì 18 settembre, su Rai Storia, in prima serata alle 21,10 andrà in onda lo Speciale “20.09.1870 La battaglia per Roma”, in cui l’attore Gigi Miseferi, interpreta “Re Vittorio Emanuele II”. Realizzato in occasione dei centocinquant’anni della “Breccia di Porta Pia”, la suggestiva ricostruzione televisiva, Prodotta da “Rai Storia” racconta della “Presa di Roma”, conosciuta anche come “Breccia di Porta Pia”. La pagina del Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia, avvenuta il 20 settembre 1870 e che decretò la fine dello Stato Pontificio, rappresentando un momento di profonda rivoluzione del potere temporale da parte dei Papi.

Gigi Miseferi, dopo la toccante interpretazione di Padre Pio, nel film “Ci alzeremo all’alba”, mandato in onda dalla Rai ed attualmente visibile su RaiPlay, per il quale si era detto particolarmente emozionato, in questa occasione, manifesta una certa “curiosa emozione”, in quanto da Fan delle ricostruzioni televisive di Rai Storia, si è visto scritturare, per interpretare il protagonista di questa importante Produzione, in cui veste i panni di Re Vittorio Emanuele II.

La Rai ha programmato le repliche dello Speciale, nelle date di sabato 19 settembre alle 9.30, domenica 20 settembre alle 6.30 e 23.15, martedì 22 settembre alle 17.00 sempre su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre).