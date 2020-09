Tirreno cosentino nella morsa del fuoco – VIDEO Alcuni incendi stanno interessando Scalea e San Nicola Arcella. In azione anche due Canadair per spegnere le fiamme Stampa articolo

SCALEA Il vento sta creando non poche difficoltà per domare alcuni incendi che si sono sviluppati lungo il litorale tirrenico nel comune di Scalea e nella zona turistica di San Nicola Arcella. In fiamme diversi arbusti di macchia mediterranea e i Vigili del Fuoco sono impegnati con alcune squadre sul posto e due Canadair a supporto. Nel rogo di Scalea, le fiamme hanno anche lambito un’abitazione. Le operazioni sono tutt’ora in corso.