Crotone, sarà ballottaggio tra Manica e Voce Scrutinate 28 sezioni su 74. Il candidato del centrodestra è sopra il 43% delle preferenze, seguito dallo sfidante appoggiato da quattro liste civiche che al momento ha superato il 35%. Male invece il centrosinistra e il M5S

di Gaetano Megna

CROTONE Si va al ballottaggio. Saranno Antonio Manica, candidato del centrodestra appoggiato da dieci liste, e Vincenzo Voce, appoggiato da quattro liste civiche, a giocarsi la partita per la carica di sindaco della città pitagorica. Al momento sono state scrutinate 28 sezioni su 74 e Manica è in testa con il 43,05% dei consensi, seguito da Voce con il 35,83%, da Danilo Arcuri 16,49%, appoggiato da cinque liste di ispirazione di centrosinistra, e da Andrea Correggia 4,63%, candidato di MS5. All’appello mancano ancora molte sezioni, ma il dato finale sembra essere scontato perché trova conferma anche nelle proiezioni fatte dal consorzio Opinio Italia per conto della Rai, che prendono in esame un campione del 33%. Secondo le proiezioni, Manica è al 42,1%, Voce al 34,2%, Arcuri al 19,4% e Correggia al 4,3%. I dati di oggi stravolgono gli exit poll di ieri fatti dallo stesso consorzio, che davano avanti Voce con il 39% e Manica al 31%. Rispetto agli exit poll i primi due della graduatoria viaggiano a posizioni invertite. Dallo spoglio delle schede emerge che, a Crotone, a fare la differenza sia stato il voto incrociato il cui unico beneficiario è stato Voce. Il candidato civico ha raccolto i voti che sono venuti a mancare, rispetto alle liste, sia a Mancia che ad Arcuri. Il dato si evidenza dai risulti delle schede già scrutinate, ma anche dalle proiezioni che riguardano le preferenze ai candidati al consiglio comunale: alle liste di Manica viene attribuito un quoziente del 50,9%, a quelle di Voce il 23,8%, ad Arcuri il 22% e 3,3% a Correggia. Voce e Correggia prendono più voti dei propri candidati, mentre Manica perde l’8,8% e Arcuri il 2,6. Voce intercetta il 10,4 dei voti disgiunti e rappresenta un valore aggiunto per la sua coalizione. Vanno, quindi, al ballottaggio Manica e Voce e se il candidato civico dovesse superare il suo avversario, che attualmente è avanti del 7,9%, in consiglio non avrebbe la maggioranza. Il 50,9% conquistato dalle liste di Manica non consentirebbero a Voce di potere contare su una propria maggioranza consiliare. La lettura dei risultati elettore dice che il centrodestra aveva i numeri per vincere la competizione elettorale al primo turno e paga lo scotto di non avere puntato su un candidato più noto agli elettori di Crotone. Manica è un neofita della politica. Voce è il vincitore morale del primo turno, perché non aveva un’organizzazione politica a sostenerlo e gli elettori hanno deciso di bocciare la coalizione che candidava Arcuri, perché considerata in continuità con la precedente amministrazione comunale guidata da Ugo Pugliese. Sempre i dati dicono che gli elettori di Crotone hanno deciso di cambiare pagina, mandando a casa i responsabili politici della precedente amministrazione sciolta anzitempo per le dimissioni di Pugliese, avvenute in seguito ad una vicenda giudiziaria. Dai dati elettorali di questo primo turno si legge che gli elettori di Crotone hanno votato anche contro l’area del Pd che ha voluto l’alleanza con il “reuccio” di via Firenze. All’epoca si disse che quell’alleanza veniva fatta perché era vincente. Il risultato smentisce. Voce, comunque, non è un fulmine a ciel sereno perché alle elezioni regionali del 28 gennaio scorso, candidato nella lista di Tesoro Calabria, è stato il più votato nelle città pitagorica. (redazione@corrierecal.it)